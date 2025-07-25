The Telegraph: США передали Киеву первый из 17 комплексов ПВО

Согласно заявлению Трампа от 14 июля, реализация нового пакета военной помощи Украине будет осуществляться через Германию. В рамках соглашения между США, НАТО и Украиной альянс будет координировать поставки американского вооружения, а Евросоюз возьмет на себя их финансирование. Все грузы сначала поступят на немецкие склады перед отправкой в зону боевых действий. Всего Киеву планируется передать 17 комплексов Patriot и другие вооружения.