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The Telegraph: США передали Киеву первый из 17 комплексов ПВО

Киев получил один из комплексов Patriot, обещанных администрацией Трампа. Система была доставлена на Украину из Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Зенитный ракетный комплекс был доставлен на Украину в конце прошлой недели согласно договоренностям с Германией. Вместе с ним Киев получил дополнительные ракеты-перехватчики, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph. Отмечается, что не все европейские страны готовы делиться с Киевом своими системами ПВО.

Согласно заявлению Трампа от 14 июля, реализация нового пакета военной помощи Украине будет осуществляться через Германию. В рамках соглашения между США, НАТО и Украиной альянс будет координировать поставки американского вооружения, а Евросоюз возьмет на себя их финансирование. Все грузы сначала поступят на немецкие склады перед отправкой в зону боевых действий. Всего Киеву планируется передать 17 комплексов Patriot и другие вооружения.

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