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ЦИК утвердила изменения для приема документов по регистрации кандидатов в депутаты

Для приема документов установлен график работы, процедура продлится до 19 августа.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила изменения в программу приема документов для регистрации кандидатов на должность депутата парламента Молдовы.

Установлено, что документы для регистрации списков кандидатов будут подаваться избирательными блоками и политическими партиями в период с 20 июля по 19 августа 2025 года в два этапа следующим образом:

представитель политической партии/избирательного блока, уполномоченный представлять документы в соответствии с положениями устава или актами о создании избирательного блока, представляет предусмотренные законодательством документы в ЦИК;

зарегистрированные в списке заявителя лично должны явиться с документом, удостоверяющим личность, в установленном порядке по двум адресам в Кишиневе (указаны ЦИК, — ред.) для заполнения и подписания специальной формы.

В период подачи документов ЦИК установила специальный график работы: с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с понедельника по пятницу, и во вторник, 19 августа, с 09.00 до 17.00 с перерывом на час.

Программа приема документов для регистрации инициативных групп по поддержке независимых кандидатов на должность депутата парламента и приема заявлений на выдачу подписных листов не изменилась.

Очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 28 сентября.