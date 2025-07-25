Губернатор НСО Травников рассмотрел вопросы чистого воздуха в Искитиме

Искитим включён в список 29 городов, где с 2025 года будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов с целью снижения выбросов загрязняющих веществ к 2036 году на 50% по сравнению с 2020 годом. Комплексный план мероприятий утверждён распоряжением Правительства РФ, а перечень квотируемых объектов — приказом Росприроднадзора. В 2025 году план будет дополнен мероприятиями предприятий-участников.