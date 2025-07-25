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Губернатор НСО Травников рассмотрел вопросы чистого воздуха в Искитиме

Губернатор подчеркнул, что успех проекта зависит от слаженной работы промышленных предприятий, городских властей и жителей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание, посвящённое реализации федеральной инициативы «Чистый воздух» в Искитиме. Встреча состоялась на территории «Искитимцемента».

Губернатор подчеркнул, что успех проекта зависит от слаженной работы промышленных предприятий, городских властей и жителей. Он выразил готовность оказать содействие в приобретении коммунальной техники, отметив, что помимо финансирования, важна организация работ и подбор квалифицированного персонала.

Руководство «Искитимцемента» сообщило о продолжении инвестиционной программы, направленной на модернизацию производства, повышение экологической безопасности и надёжности. Ключевые проекты включают обновление электросетей, установку сепаратора на цементной мельнице, реконструкцию системы аспирации и оснащение печей автоматизированными системами контроля выбросов.

Губернатор подтвердил готовность выделить средства на приобретение уборочной техники и поручил изучить опыт других городов в борьбе с запылённостью.

Искитим включён в список 29 городов, где с 2025 года будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов с целью снижения выбросов загрязняющих веществ к 2036 году на 50% по сравнению с 2020 годом. Комплексный план мероприятий утверждён распоряжением Правительства РФ, а перечень квотируемых объектов — приказом Росприроднадзора. В 2025 году план будет дополнен мероприятиями предприятий-участников.