ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. По итогам проведенного Евразийской экономической комиссией регулярного мониторинга на странице портала «Торговля» размещен обновленный Реестр ограничительных мер третьих сторон в отношении Евразийского экономического союза и его государств-членов.
«На настоящий момент выявлена 271 ограничительная мера, которая может выступать в качестве барьера во внешней торговле со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС и стран, с которыми заключены или ведутся переговоры по заключению торгово-экономических соглашений», — говорится в сообщении.
При этом ограничительная мера Ирана, вводившая запрет на импорт кондитерских изделий из третьих стран, была устранена после вступления в силу 15 мая 2025 года полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В соответствии с положениями Соглашения стороны взяли на себя обязательство не устанавливать и не сохранять запреты или ограничения на ввоз товаров, в том числе в форме квот, импортных или экспортных лицензий и других мер.
В части Сербии был идентифицирован технический барьер в отношении доступа лекарственных средств ЕАЭС в связи с наличием требования о предоставлении сертификата GMP ЕС для регистрации. уточнили в ЕЭК.
Перечень ограничительных мер Узбекистана дополнен непрозрачной и затяжной процедурой получения узбекского сертификата соответствия на ввоз бытовой техники.
«Деятельность ЕЭК по мониторингу и устранению ограничительных мер в торговле с третьими сторонами осуществляется в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС, для реализации которой Решением Совета Комиссии в 2018 году утвержден Порядок взаимодействия между государствами — членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией. Проведение мониторинга направлено на осуществление системной работы по вопросам выявления и поиска путей для устранения ограничительных мер третьих сторон в отношении ЕАЭС и его государств-членов», — отметили в пресс-службе.