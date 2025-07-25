ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС

При этом ограничительная мера Ирана, вводившая запрет на импорт кондитерских изделий из третьих стран, была устранена после вступления в силу 15 мая 2025 года полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В соответствии с положениями Соглашения стороны взяли на себя обязательство не устанавливать и не сохранять запреты или ограничения на ввоз товаров, в том числе в форме квот, импортных или экспортных лицензий и других мер.