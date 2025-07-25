Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине

Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.