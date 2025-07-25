Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский 4 июля заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено из-за ударов по украинской столице. Каких-либо доказательств он не привел. Посольство Польши в Киеве назвало незначительным ущерб, причиненный зданию консульского отдела.
Как пишет Telegraph, в тот же день Сикорский связался с Келлогом, пожаловался на ситуацию и попросил возобновить поставки средств ПВО Украине. Келлог, в свою очередь, поговорил по телефону с Трампом, который быстро принял решение поручить Пентагону разблокировать средства ПВО, которые попали под временную заморозку американской помощи.
«Он (Трамп — ред.) приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки (вооружения — ред.) Киеву», — сообщает издание.
Как отмечает Telegraph, Пентагону потребовалось не менее четырёх дней, чтобы отправить первую партию ракет для систем ПВО Patriot, а уже через девять дней Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о выделении помощи Украине на 10 миллиардов долларов.
«К концу той недели на Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные перехватчики благодаря сделке с Германией», — отмечает газета.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.