Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Трампом возможность встречи в Стамбуле

«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому», — сказал он журналистам, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 23 июля.