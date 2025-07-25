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Путин упростил возможность возвращения молдаван в РФ

Граждане Молдавии для урегулирования своего правового положения могут обратиться в МВД.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин подписал указ, согласно которому не успевшие узаконить пребывание в России граждане Молдавии смогут это сделать до 1 января 2026 года включительно.

Согласно документу, который размещен на портале правовой информации, въезжающие в РФ с 1 октября 2025 года граждане Молдавии могут урегулировать свое правовое положение с помощью обращения в территориальный орган МВД. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее 25 июля Владимир Путин подписал указ, который увеличивает численность центрального аппарата МВД на 350 человек (с 6760 до 7110).

При этом 9 июля сообщалось, что штатную численность СК РФ расширят на 132 человека с 1 января 2026 года. Соответствующее решение принял глава государства.