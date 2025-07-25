Путин упростил возможность возвращения молдаван в РФ

Владимир Путин подписал указ, согласно которому не успевшие узаконить пребывание в России граждане Молдавии смогут это сделать до 1 января 2026 года включительно.
Согласно документу, который размещен на портале правовой информации, въезжающие в РФ с 1 октября 2025 года граждане Молдавии могут урегулировать свое правовое положение с помощью обращения в территориальный орган МВД. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее 25 июля Владимир Путин подписал указ, который увеличивает численность центрального аппарата МВД на 350 человек (с 6760 до 7110).
При этом 9 июля сообщалось, что штатную численность СК РФ расширят на 132 человека с 1 января 2026 года. Соответствующее решение принял глава государства.