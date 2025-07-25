Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Правительство утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли РК до 2040 года.
Обновлены Правила распределения и использования резервов Правительства и местных исполнительных органов.
Минобороны изменило правила призыва казахстанцев на воинскую службу.
Минздрав обновил Правила мониторинга закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМСМЧС утвердило Правила ведения сейсмологического мониторинга.
В Казахстане расширили государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.
Изменен порядок оказания судами РК правовой помощи иностранным судам.
Бытовые газовые баллоны будут идентифицировать уникальным кодом.
Конституционный суд признал неконституционной норму УПК касательно процедуры освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи в связи с истечением срока содержания их под стражей.
Конституционный суд указал на необходимость доработки нормы УПК о сроках содержания под стражей на стадии ознакомления с делом.