Мэр Шелест отреагировал на обращения омичей из Немецкого поселка

В пятницу, 25 июля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест посетил Немецкий поселок, жители которого пожаловались на затопление своих участков. По словам градоначальника, ситуация с высоким уровнем грунтовых вод повсеместна на всей территории мегаполиса.
К проблеме частных домовладений на этом участке будут подключены силы Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
"Реагируем на обращения омичей, стараемся приходить с готовыми решениями. Сегодня побывал в Немецком поселке, где на некоторых участках обострилась ситуация с грунтовыми водами — их уровень нынешним летом в целом выше нормы по всему городу.
Решаем задачу комплексно: силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства производится очистка ливневой системы на ул. 22 Декабря. На ул. Дунаевского будем обустраивать 320 метров ливневой канализации: часть в лотковом исполнении, часть с использованием трубы", — заявил мэр Омска Сергей Шелест.
Он отметил, что дома, подвергшиеся подтоплению, будут обследованы специальной окружной комиссией. При необходимости власти предоставят людям откачивающую технику.