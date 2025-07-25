Орбан рассказал о планируемых расходах ЕС на Украину

Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, и это «кошмарная» сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, подчеркнул Орбан, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы «сотворить чудеса», а так эти деньги «сгорели». По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.