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Орбан рассказал о планируемых расходах ЕС на Украину

БУДАПЕШТ, 25 июл — РИА Новости. В следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360−370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

«По планам Брюсселя, Украина получит 360−370 миллиардов евро поддержки в течение семи лет… Это в 18 раз превышает сумму, которую Венгрия ежегодно тратит на пенсионные выплаты, и часть этой поддержки будет поступать за счет венгерских взносов», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, если Брюссель пересмотрит размеры субсидий, выделяемых странам-членам, больше всего от этого пострадают фермеры, а выиграют транснациональные корпорации, работающие на Украине.

Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, и это «кошмарная» сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, подчеркнул Орбан, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы «сотворить чудеса», а так эти деньги «сгорели». По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

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