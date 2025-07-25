Обвинение в халатности снято с новосибирского чиновника

Впоследствии стелу вернули на прежнее место, а дело переквалифицировали, заменив статью об уничтожении памятников на статью о халатности. Канунникова обвинили в бездействии, поскольку ему было известно об отсутствии собственника у стелы, и он не принял мер для ее защиты. Тем не менее, в апреле 2024 года Железнодорожный районный суд снял с Канунникова все обвинения, сославшись на недостаточность представленных доказательств.