Обвинение в халатности снято с новосибирского чиновника

В качестве компенсации морального вреда, причиненного необоснованным уголовным преследованием, он требует выплатить ему 5 миллионов рублей. Рассмотрение дела в суде запланировано на 2 сентября.
Ранее в отношении Сергея Канунникова было возбуждено уголовное дело в связи с демонтажем стелы, посвященной 45-летию Победы. В августе 2022 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение о проведении проверки обстоятельств сноса монумента. Основанием послужило сообщение жителя Новосибирска в социальных сетях о том, что стелу убрали для освобождения места под строительство отеля. В результате было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.
Впоследствии стелу вернули на прежнее место, а дело переквалифицировали, заменив статью об уничтожении памятников на статью о халатности. Канунникова обвинили в бездействии, поскольку ему было известно об отсутствии собственника у стелы, и он не принял мер для ее защиты. Тем не менее, в апреле 2024 года Железнодорожный районный суд снял с Канунникова все обвинения, сославшись на недостаточность представленных доказательств.
Суд признал за Канунниковым право на реабилитацию и возмещение причиненного ущерба. Ранее ему уже была выплачена компенсация расходов на адвокатские услуги в размере 576 тысяч рублей. Теперь он намерен взыскать 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
По информации источников «Ъ-Сибирь», законность оправдательного приговора подтверждена решениями апелляционного и кассационного судов.