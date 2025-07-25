В Беларуси взяли под контроль цены и ассортимент школьных товаров

За нарушение установленных предельных надбавок на юрлицо предусмотрен штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой, которая была получена в результате реализации товаров, и расчетной величины выручки от реализации указанных товаров по ценам, установленным в соответствии с законом. На ИП штраф предусмотрен в размере 20 базовых величин. В МАРТ сообщили, что для осуществления контроля за ценами проводятся контрольно-аналитические мероприятия.