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В Беларуси взяли под контроль цены и ассортимент школьных товаров

МАРТ взяло под особый контроль целы и ассортимент школьных товаров. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В МАРТ обратили внимание, что в преддверии старта периода активной подготовки к учебному году регулирование цен распространяется и на товары школьного ассортимента. К таковым относятся рюкзаки, ранцы ученические, школьные, одежда и обувь, отдельные письменные товары и канцелярские принадлежности.

За нарушение установленных предельных надбавок на юрлицо предусмотрен штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой, которая была получена в результате реализации товаров, и расчетной величины выручки от реализации указанных товаров по ценам, установленным в соответствии с законом. На ИП штраф предусмотрен в размере 20 базовых величин. В МАРТ сообщили, что для осуществления контроля за ценами проводятся контрольно-аналитические мероприятия.