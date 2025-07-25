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Молдавская оппозиция проведет митинг в центре Кишинева 26 июля

Додон: оппозиция в Молдавии проведет митинг в центре Кишинева 26 июля.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Оппозиция в Молдавии в субботу проведет митинг в центре Кишинева, организаторы намерены собрать более 10 тысяч человек, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.

Партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.

«Завтра, 26 июля, в 11.00 (совпадает с мск) мы проведем большой митинг “За Молдову” в центре Кишинёва. В нём примут участие руководство, члены и сторонники четырёх партий: ПСРМ, ПКРМ, “Сердце Молдовы” и “Будущее Молдовы”. Ожидаем участие более 10 тысяч человек. На митинге озвучим ясные послания, что делаем дальше», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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