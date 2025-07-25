Глава Самарской области посетил Богатовский район

Губернатор посетил школу села Богатое, местные жители пожаловались на протекающую крышу. Глава региона поручил ускорить ремонтные работы и провести качественную экспертизу. Также Вячеслав Федорищев осмотрел Дом культуры «Октябрь», готовность которого достигает около 40%. Завершить работы планируют до конца текущего года. Кроме того, по поручению главы региона в Богатовском районе построят ФОК и проработают вопрос о возведении новых детских и спортивных площадок.