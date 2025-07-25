Глава Самарской области посетил Богатовский район

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой отправился в Богатовский район в четверг, 24 июля. Губернатор проверил ход капитального ремонта поликлиники центральной районной больницы, встретился с местными жителями, ветеранами СВО и членами их семей.
Капитальный ремонт медицинского центра завершен на 85%. Закончить работы планируют в августе 2025 года. Губернатор принял решение направить дополнительные средства, порядка 8 млн рублей, на закупку медицинского оборудования, мебели и систем навигации.
— Впредь каждый ремонт должен включать и обновление материальной базы, — отметил глава региона.
Губернатор посетил школу села Богатое, местные жители пожаловались на протекающую крышу. Глава региона поручил ускорить ремонтные работы и провести качественную экспертизу. Также Вячеслав Федорищев осмотрел Дом культуры «Октябрь», готовность которого достигает около 40%. Завершить работы планируют до конца текущего года. Кроме того, по поручению главы региона в Богатовском районе построят ФОК и проработают вопрос о возведении новых детских и спортивных площадок.