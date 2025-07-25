Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий

Мирный процесс между Россией и Украиной: взгляд на это Александра Лукашенко и роль Беларуси. Белорусско-американские переговоры: как начинались, как прогрессируют и чего ожидает от них Президент. Политика многовекторности: кто и как ее видит со стороны, за что критикуют и чувствует ли Президент обеспокоенность России. Активный международный диалог Беларуси и санкции в отношении страны со стороны США и ЕС. Специальная военная операция: ее начало в деталях. Белорусско-российские учения «Запад-2025» и изменение их плана: с какой целью? Ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник» как сильные аргументы. Что по этому поводу Президенту говорили американцы? Суверенитет страны и обеспечение ее безопасности. Философский и практический взгляды на фундаментальные вопросы. Новый президентский срок Александра Лукашенко: будет ли? И о преемнике: какого человека Президент видит после себя?-0-