СМИ: Британия подпишет с Австралией 50-летнее соглашение о подводных лодках

Детали соглашения пока не объявлены, но ожидается, что оно будет охватывать широкий спектр сотрудничества двух стран в разработке атомной подводной лодки, первая из которых будет построена в Британии, а затем начнется сборка субмарин в австралийской Аделаиде. Первая построенная в Австралии подлодка, предположительно, будет спущена на воду не раньше, чем через 15 лет.