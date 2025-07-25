СМИ: Британия подпишет с Австралией 50-летнее соглашение о подводных лодках

Хотя переговоры по договору об обороне между Австралией и Великобританией начались до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, подписание документа во время его второго президентского срока сигнализирует об укреплении связей Великобритании и Австралии на фоне американских торговых пошлин и еще не завершенного пересмотра участия США в AUKUS, которым сейчас занимается Пентагон, сообщает The Guardian.
Детали соглашения пока не объявлены, но ожидается, что оно будет охватывать широкий спектр сотрудничества двух стран в разработке атомной подводной лодки, первая из которых будет построена в Британии, а затем начнется сборка субмарин в австралийской Аделаиде. Первая построенная в Австралии подлодка, предположительно, будет спущена на воду не раньше, чем через 15 лет.
Кроме того, новое соглашение, по словам британской стороны, откроет новые экспортные возможности в ближайшие 25 лет на сумму около 27 млрд долларов и создаст «десятки тысяч» высококвалифицированных рабочих мест в обеих странах.
Это соглашение о строительстве самых мощных, самых современных ударных подводных лодок, которые когда-либо были у наших двух флотов. Это международный договор, который укрепляет НАТО, а также безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Он… обеспечит безопасность наших детей и будущих потомков наших детей.
В рамках существующего соглашения AUKUS Австралия, по данным The Guardian, выплатит Британии около 4,6 млрд долларов за разработку и производству ядерных реакторов для будущих подводных лодок класса Aukus. Аналогичную сумму Австралия выплатит США для поддержки американской судостроительной промышленности: в начале следующего десятилетия она планирует приобрести в Америке как минимум три атомные подводные лодки класса Virginia.
Однако в последнее время США выразили сомнения в такой сделке, опасаясь, что она может оставить американских моряков незащищенными и без достаточных ресурсов, отмечает The Guardian.
Численность подводного флота США на четверть ниже запланированного уровня, и страна производит лодки вдвое медленнее, чем это необходимо для удовлетворения собственных нужд, подчеркивает издание.
Как предполагают британские эксперты, Вашингтон для реализации сделки выдвинет Канберре дополнительные условия. Поэтому сегодняшнее соглашение Австралии и Британии является своеобразным сигналом для администрации Трампа. Тем не менее Юэн Грэм, сотрудник Австралийского института стратегической политики, сказал ABC, что новый договор скорее «отражает то, что AUKUS всегда был трехсторонним соглашением и что британская и австралийская стороны этого треугольника жизненно важна для его успеха».
AUKUS — трехстороннее военное партнерство США, Великобритании и Австралии, созданное в 2021 году. Альянс предусматривает строительство атомных подлодок для Австралии и проведение других совместных военных разработок.