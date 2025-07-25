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Пикет против повышения тарифов ЖКХ пройдёт в Новосибирске

Коммунисты настаивают, что ЖКХ не должно быть бизнесом, а инфраструктура требует госфинансирования.

Источник: Новосибирская областная организация Коммунистической Партии Российской Федерации

29 июля с 18:00 до 19:00 у фонтана на площади Пименова возле ГПНТБ в Новосибирске состоится пикет против повышения тарифов ЖКХ. Акция организована Новосибирским обкомом КПРФ, заявление на проведение подано в мэрию 24 июля, сообщает пресс-служба КПРФ Новосибирской области.

«Новосибирск стал одним из рекордсменов в России по количеству коммунальных аварий. Мы выступаем за национализацию, которая является реальным рычагом для заморозки тарифов. Она не только является частью Народного референдума, но и включена в проект Закона “О социальном стандарте Новосибирской области”, — заявил секретарь обкома КПРФ, депутат Заксобрания Роман Яковлев.

Пикет поддержан инициативой Народного референдума, который уже собрал более 70 тысяч подписей жителей региона. Коммунисты настаивают, что ЖКХ не должно быть бизнесом, а инфраструктура требует госфинансирования.

Городские теплосети Новосибирска сильно изношены, аварии происходят регулярно. В начале 2024 года из-за крупной аварии сотни левобережных домов остались без отопления, что привело к введению режима ЧС. Жители, вынужденные отапливаться электричеством, затем добились перерасчета платежей.

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