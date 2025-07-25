Пикет против повышения тарифов ЖКХ пройдёт в Новосибирске

«Новосибирск стал одним из рекордсменов в России по количеству коммунальных аварий. Мы выступаем за национализацию, которая является реальным рычагом для заморозки тарифов. Она не только является частью Народного референдума, но и включена в проект Закона “О социальном стандарте Новосибирской области”, — заявил секретарь обкома КПРФ, депутат Заксобрания Роман Яковлев.