Сергей Петрин рассказал о ходе благоустройства воронежских дворов

В текущем году в рамках благоустройства дворовых территорий запланировано обновление 52 пространств. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин.
Часть из запланированных к обновлению дворов — это те места, где в прошлом году ремонтные работы не были завершены в полном объёме из-за возникших проблем с подрядными организациями.
Благодаря эффективному проведению торгов и оптимизации расходов городским властям также удалось включить работы по установке малых архитектурных форм ещё в 12 воронежских дворах.
Виды работ, которые будут проводиться, определяют сами жители на основе закрепленного в муниципальной программе перечня. Окончательное решение утверждается на общем собрании собственников жилья.
Сергей Петрин отметил, что традиционно основными видами работ по выбору горожан стали устройство тротуаров, организация освещения, асфальтирование дворов и проездов, установка урн и скамеек, а также обустройство детского игрового и спортивного оборудования.
Работы уже завершились на 13 дворовых территориях. Ещё на 25 в настоящее время осуществляется благоустройство. К остальным подрядные организации приступят в ближайшее время, согласно утверждённому графику. Завершить все работы по благоустройству дворовых территорий планируют уже в начале осени.
На реализацию этой программы, благодаря поддержке правительства Воронежской области, было направлено более 177 млн рублей.
Глава города подчеркнул, что соблюдение графиков выполнения благоустройства находится на контроле руководителей районных управ.