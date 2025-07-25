Сергей Петрин рассказал о ходе благоустройства воронежских дворов

Работы уже завершились на 13 дворовых территориях. Ещё на 25 в настоящее время осуществляется благоустройство. К остальным подрядные организации приступят в ближайшее время, согласно утверждённому графику. Завершить все работы по благоустройству дворовых территорий планируют уже в начале осени.