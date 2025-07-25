Политолог оценил вероятность введения санкций после 50-дневного ультиматума Трампа

При этом рушить свою же торговлю американскую с Китаем, с Индией, с Бразилией, с Индонезией, с другими странами, которые закупают российскую нефть, администрация Трампа просто-напросто не будет, потому что в этом смысла нет. Делать это ради Украины никто в нынешней республиканской администрации не будет.