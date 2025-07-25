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Политолог оценил вероятность введения санкций после 50-дневного ультиматума Трампа

Шансы на введение Дональдом Трампом 100-процентных вторичных тарифов на российскую нефть минимальны. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

14 июля глава Белого дома пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе по Украине.

Даже в случае принятия такого решения Трампом за ним последуют многочисленные исключения для различных товарных групп и стран-партнеров, что в итоге существенно снизит эффективность санкционных мер, уверен эксперт. Американист считает, что сегодня Трампу важно сохранить переговорный трек с РФ, а тему санкций президент США использует для давления на Россию.

При этом рушить свою же торговлю американскую с Китаем, с Индией, с Бразилией, с Индонезией, с другими странами, которые закупают российскую нефть, администрация Трампа просто-напросто не будет, потому что в этом смысла нет. Делать это ради Украины никто в нынешней республиканской администрации не будет.

Малек Дудаков
политолог-американист (цитата по «Ленте.ру»)

Собеседник издания указал, что сроки уже пересматриваются — члены команды Трампа открыто заявляют о вероятности затягивания переговорного процесса. Хотя текущую ситуацию можно считать потенциально опасной, шансы на воплощение этой угрозы в краткосрочной перспективе минимальны, уверен Дудаков.

Ранее журналисты французского издания L'Express высказали мнение, что Дональд Трамп не будет вводить санкционные меры против РФ, несмотря на категоричность и ультимативность его заявлений.

14 июля президент США Дональд Трамп выдвинул ультимативное требование, предусматривающее возможное введение 100-процентных дополнительных таможенных пошлин в отношении Российской Федерации и ее торговых партнеров. Данная мера может быть реализована в случае отсутствия существенного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса в течение 50-дневного срока.
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