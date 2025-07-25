Лукашенко дал интервью известному мировому СМИ, которое пока не раскрывается

Сказано, что название СМИ и имя интервьюера пока не раскрываются. Такой была просьба со стороны самого издания — для сохранения интриги, а также эксклюзивности материала. Во время интервью затрагивалось большое количество тем. Среди них были мирный процесс между Россией и Украиной — взгляд на это Александра Лукашенко и роль Беларуси.