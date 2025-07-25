Лукашенко дал интервью известному мировому СМИ, которое пока не раскрывается

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 25 июля, дал интервью известному мировому СМИ, которое пока не раскрывается, передает БелТА.
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила, что глава государства общался с журналистом более двух с половиной часов.
— Это в формате классического, скажем так, интервью. Далее разговор продолжился в формате off the record (не под запись. — Ред.). То есть в общей сложности это была трехчасовая предельно откровенная беседа. И откровенная, и содержательная, — уточнила Наталья Эйсмонт.
Сказано, что название СМИ и имя интервьюера пока не раскрываются. Такой была просьба со стороны самого издания — для сохранения интриги, а также эксклюзивности материала. Во время интервью затрагивалось большое количество тем. Среди них были мирный процесс между Россией и Украиной — взгляд на это Александра Лукашенко и роль Беларуси.
Обсуждались также белорусско-американские переговоры: как они начинались, как прогрессируют, и чего от них ждет президент Беларуси. Затрагивалась тема политики многовекторности: кто и как именно ее видит со стороны, за что критикуют, и чувствует ли Александр Лукашенко обеспокоенность России.
Во время интервью говорили про активный международный диалог Беларуси, а также санкции со стороны Европейского союза и США. Также обсуждались начало в деталях специальной военной операции, с какой целью решили изменить план белорусско-российских учений «Запад 2025».
«Ядерное оружие и ракетный комплекс “Орешник”, как сильные аргументы. Что по этому поводу президенту говорили американцы?», — говорится в сообщении.
Обсуждались вопросы суверенитета Беларуси и обеспечения ее безопасности, а также новый президентский срок Александра Лукашенко: будет ли он. Говорили о преемнике: какого именно человека глава государства видит после себя.
Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о реакции президент Беларуси Александра Лукашенко на введенные против него санкции со стороны Эстонии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников: «Не дай бог вы меня разозлите в этом плане».
Кстати, Лукашенко обратился к спасателям, сказав об опасных стихиях и последствиях ЧС.