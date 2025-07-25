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Сергей Аксенов вручил крымским работникам торговли заслуженные награды

Сфера торговли остается одной из наиболее важных для развития экономики республики.

Источник: соцсети

Перед Днем работника торговли Сергей Аксенов поздравил крымских специалистов и вручил им награды за хорошую работу.

Глава республики отметил, что крымских работников отличают добросовестность, ответственность и профессионализм. В знак признания их усердия и компетентности Сергей Аксенов наградил специалистов почетными грамотами и благодарностями.

«Благодаря вам, людям, которые глубоко понимают свой долг перед Родиной, наша республика продолжит развиваться», — отметил глава Крыма.

Доля торговли в валовом региональном продукте составляет примерно 18%. Эта сфера активно развивается: открываются современные торговые точки, внедряются инновационные методы, расширяется ассортимент.

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