Паслер призвал поднять зарплаты на СУБРе вместо того, чтобы завозить рабочих из Индии

Как сообщил Паслер в своем Telegram-канале, рудник входит в структуру РУСАЛа и является одним из ключевых в стране предприятий по добыче и обогащению алюминийсодержащего сырья. Врио губернатора признал, что сегодня предприятие остро нуждается в кадрах. Чтобы решить эту проблему, он поставил перед топ-менеджментом компании ряд задач.
Первая из них — пересмотреть зарплатную политику на СУБРе. Паслер вспомнил, что в 18 лет он сам работал в этом руднике на глубине в полтора километра.
«Поднимите, наконец, зарплату, на заводах платят больше. А работа у шахтеров совсем иная. Зарплата должна быть конкурентоспособной и соответствовать усилиям, которые вкладывают мужчины в эту нужную работу», — указал врио главы области.
Также он призвал обратить внимание на регионы, где освобождаются профильные кадры: там есть люди без работы, которые раньше трудились в шахтах.
«Есть все шансы подобрать ребят, привезти 500 семей. Урал прекрасное место для работы, нам есть, что предложить опытным специалистам», — отметил Денис Паслер, добавив, что жилья в Североуральске хватает.
Кроме этого, он поручил РУСАЛу заниматься городами присутствия и их социально-экономическим развитием.
Напомним, в начале июля стало известно, что в Североуральск хотят привезти мигрантов из Индии, чтобы те работали на СУБРе. Об этом сообщала глава города Светлана Миронова, которая вскоре была отправлена в отставку после критики Паслера из-за «водного коллапса».
В Федерации профсоюзов Свердловской области подтверждали, что разговоры о трудовых мигрантах из Индии действительно идут, но привлекать их массово будет сложно.