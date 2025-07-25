Паслер призвал поднять зарплаты на СУБРе вместо того, чтобы завозить рабочих из Индии

Как сообщил Паслер в своем Telegram-канале, рудник входит в структуру РУСАЛа и является одним из ключевых в стране предприятий по добыче и обогащению алюминийсодержащего сырья. Врио губернатора признал, что сегодня предприятие остро нуждается в кадрах. Чтобы решить эту проблему, он поставил перед топ-менеджментом компании ряд задач.