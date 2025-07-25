Трамп: США намерены обсуждать с Россией перспективы ядерного разоружения

«Это не тот договор, истечения которого вы хотите», — отметил Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома. «Мы начинаем работать над этим», — заверил он, не вдаваясь в детали.
«Это проблема для мира», — подчеркнул глава американской администрации, имея в виду предстоящее истечение срока действия ДСНВ. «Я бы хотел видеть это», — подтвердил Трамп в ответ на реплику о том, что ранее он неоднократно высказывался за дальнейшее сокращение Россией и Соединенными Штатами ядерных вооружений.
«Это проблема для мира. [Сейчас] у нас есть ограничения, и у них есть ограничения, как вы знаете, в ядерной сфере», — сказал глава Белого дома про Россию и США. «Это большая проблема для мира. Когда вы убираете ядерные ограничения, это большая проблема», — повторил Трамп.
Положения ДСНВ
Согласно положениям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.
После своей инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года, Трамп уже несколько раз публично сигнализировал о желании провести в обозримой перспективе с руководством России и Китая переговоры о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений, но никаких конкретных инициатив такого рода пока не выдвигал. Москве и Вашингтону, в частности, предстоит решать вопрос о том, будут ли они вырабатывать новое соглашение на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в начале 2026 года.