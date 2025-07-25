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Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима ушёл с должности

Зосима был назначен управляющим Соликамской и Чусовской епархией 21 октября 2016 года.

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима ушёл с должности, сообщает Пермская митрополия.

Зосима был назначен управляющим Соликамской и Чусовской епархией 21 октября 2016 года. В 2025 году он решил уйти на покой.

Как отмечают в Пермской митрополии, что по достижении 75-летнего возраста архиерей имеет право подать прошение об освобождении от должности.

«Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом», — говорится в 26 пункте ХV главы ХV Устава РПЦ.

Согласно постановлению Священного Синода РПЦ от 24 июля, временное управление Соликамской епархией передано главе Пермской митрополии, митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию.

Напомним, в ноябре 2024 года на территории кампуса Пермского университета открыли часовню, посвящённую памяти жертв трагических событий, которые произошли в вузе 20 сентября 2021 года.