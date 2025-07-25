«Сделать все возможное»: Паслер поручил усилить безопасность школ

«В регионе действует более тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается свыше полумиллиона ребят. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года», — сказал Паслер.
Так, для сотрудников образовательных учреждений должны быть проведены инструктажи. Также во всех школах проведут работоспособность систем безопасности.
Все школы Среднего Урала получили паспорта безопасности. Приемку образовательных организаций к новому учебному году завершат в середине августа.