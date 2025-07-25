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«Сделать все возможное»: Паслер поручил усилить безопасность школ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля, УралПолит.Ru. Врио губернатора Денис Паслер поручил усилить меры безопасности в преддверии нового учебного года. Об этом сообщается в группе регионального департамента информационной политики в социальной сети «ВКонтакте».

«В регионе действует более тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается свыше полумиллиона ребят. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года», — сказал Паслер.

Так, для сотрудников образовательных учреждений должны быть проведены инструктажи. Также во всех школах проведут работоспособность систем безопасности.

Все школы Среднего Урала получили паспорта безопасности. Приемку образовательных организаций к новому учебному году завершат в середине августа.