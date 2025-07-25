«Сделать все возможное»: Паслер поручил усилить безопасность школ

«В регионе действует более тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается свыше полумиллиона ребят. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года», — сказал Паслер.