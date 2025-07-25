Паслер назвал своих кандидатов в сенаторы

«В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей», — рассказали там.
Кандидатами в Совет Федерации Паслер назвал действующего сенатора Виктора Шептия, спикера заксобрания Людмилу Бабушкину и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
Виктор Шептий был назначен сенатором в 2022 году, когда губернатором на очередной срок выбрали Евгения Куйвашева. Тогда же в списке кандидатов Куйвашева в Совет Федерации был и Орлов. Кандидатура Людмилы Бабушкиной на пост сенатора предложена впервые.
Отметим, что Паслер стал первым кандидатом, который собрал подписи для преодоления «муниципального фильтра». Остальные претенденты должны будут сдать их до среды включительно. При этом избирком будет проверять каждый пакет в срок до 10 дней.