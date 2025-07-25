SCMP: Лабубу стала примером «мягкой силы» Китая

Лабубу — это игрушка с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. В 2015 году под влиянием скандинавской мифологии он начал писать серию рассказов The Monsters. В 2019 году он подписал соглашение с китайской компанией Pop Mart, которая стала производить куклы на тему созданных им персонажей. Сейчас Лабубу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров, говорится в статье.