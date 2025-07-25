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SCMP: Лабубу стала примером «мягкой силы» Китая

Кукла Лабубу, созданная гонконгским дизайнером и ставшая мировым мегахитом, дает Пекину возможность переломить глубокое недоверие США к Китаю, предполагает South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Лабубу — это игрушка с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. В 2015 году под влиянием скандинавской мифологии он начал писать серию рассказов The Monsters. В 2019 году он подписал соглашение с китайской компанией Pop Mart, которая стала производить куклы на тему созданных им персонажей. Сейчас Лабубу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров, говорится в статье.

Глобальная истерия в отношении Лабубу вызвала длинные очереди, онлайн-манию, драки покупателей и стремительный рост выручки Pop Mart.

Продажи Лабубу в мире в прошлом году достигли 423 млн долларов при общей выручке в 1,8 миллиарда долларов, уточняет издание.

Примечательно, что незатейливая китайская игрушка помогла Pop Mart потеснить американских конкурентов: капитализация китайской компании достигла 41 млрд долларов и превысила аналогичные показатели таких производителей игрушек, как Mattel и Hasbro вместе взятых.

Но гораздо важнее то, что Китай с помощью Лабубу пытается показать на международной арене «более мягкий, игривый образ» на фоне геополитической ситуации, которая отличается «взаимным подозрением, соперничеством и противоречивыми нарративами».

Такого мнения придерживается президент американской консалтинговой компании Scarab Rising Ирина Цукерман. На ее взгляд, в свете непростых отношений между США и Китаем появление этой куклы имеет стратегическое значение и выходит за рамки простого развлечения или коммерческого успеха.

Как напоминает американский обозреватель Марк Магнир, Китай долгое время вкладывал значительные средства в попытки оказать влияние на страны Европы и США за счет методов «мягкой силы». Однако зачастую они сводились к формальности и оказывались неэффективными. Лабубу предоставила Пекину уникальный шанс сгладить свой имидж на международном уровне, особенно на фоне глубокого недоверия Вашингтона.

Как отмечает SCMP, многие американцы не знают, что Лабубу была создана в Китае, и это способствует росту ее популярности, несмотря на негативное отношение к Китаю, которое отмечается на Западе.

Лабубу, по словам Цукерман, «находится на стыке сложного культурно-политического ландшафта, где мягкая сила неотделима от более широкой национальной стратегии».

Однако в последнее время Лабубу столкнулась с противодействием: вокруг куклы начали создаваться различные мрачные легенды и конспирологические теории, отмечает SCPM. В некоторых странах из-за острых зубов ее начали связывать с месопотамским демоном Пазузу, который известен с I тысячелетия до нашей эры. Его называют повелителем демонов ветров, а также богом засухи, эпидемий и голода.

В интернете даже распространяется мнение о якобы риске одержимости демонами у тех, кто коллекционируют Лабубу, из-за чего вчерашние поклонники китайской куклы начали сжигать своих Лабубу и размещать видео об этом в соцсетях. Власти иракского Курдистана в июне запретили продажу китайской куклы и изъяли 4000 игрушек в связи со связанными с Лабубу слухами о «демонических заклинаниях».