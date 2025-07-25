Радий Хабиров посетил «День поля» в Уфимском районе

Республика, в свою очередь, поддерживала, поддерживает и будет поддерживать наших аграриев. Для нас очень важно то, что мы называем индустриализацией, механизацией сельского хозяйства. У нас в эти дни выйдут на поля 4190 комбайнов, на 80 больше, чем в прошлом году. Я хочу поблагодарить глав муниципалитетов, руководителей крестьянских и фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, что вы закупаете технику. Мы очень признательны «Росагролизингу», с которым мы очень плотно работаем. Я очень признателен нашим сельхозмашиностроителям. У нас неожиданно, но достаточно активно развивается сельхозмашиностроение, появляются изделия, которые вышли в серийное производство и ничем не уступают зарубежным образцам. Это тоже очень хорошее начинание. Эта площадка — Башкирского аграрного госуниверситета. Мы сегодня можем поблагодарить нашего уважаемого ректора Ильдара Исмагиловича, его коллектив. Они в этом году вошли в проект «Приоритет 2030». Я хотел каждого из вас сегодня ещё поблагодарить. Не так часто мы с аграриями встречаемся. Я просто всем хотел, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо за поддержку наших ребят на специальной военной операции. Не пересчитать, сколько техники туда отвезли, сколько стройматериалов, продуктов питания. Они это очень ценят, им это очень нужно. И за это вам от ребят низкий поклон. И вообще от всей республики вас благодарю за эту работу. Осенью, в День работника сельского хозяйства, мы ведущих механизаторов опять традиционно наградим и вручим автомобили «Нива». Всем желаю хорошей страды, хорошего урожая", — сказал Радий Хабиров.