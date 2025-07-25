Радий Хабиров посетил «День поля» в Уфимском районе

В этом году местом проведения выбран учебно-научный центр Башкирского государственного аграрного университета. Его база располагается в поселке Ягодная поляна.
Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что планируется впредь проводить такие форумы именно на этой площадке, чтобы о передовом опыте можно было не только рассказать, но и убедиться в полезности применения научных разработок на практике.
С приветственным словом к участникам семинара обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
"Эта площадка будет основной для того, чтобы мы могли обмениваться современными достижениями агрокультуры. Сегодня здесь будет возможность посмотреть инновационные методы земледелия, результаты селекционной работы, флагманскую сельскохозяйственную технику.
Республика в последние годы радует нас своими достижениями в области сельского хозяйства, хотя всё очень непросто. У нас были и потери большие, были и неудачи, но тем не менее мы спокойно идём вперёд. Мы и в этом году ожидаем неплохой урожай. В прошлом году мы 3 млн тонн зерна взяли, был очень хороший урожай масличных культур, сахарной свёклы.
Республика, в свою очередь, поддерживала, поддерживает и будет поддерживать наших аграриев. Для нас очень важно то, что мы называем индустриализацией, механизацией сельского хозяйства. У нас в эти дни выйдут на поля 4190 комбайнов, на 80 больше, чем в прошлом году. Я хочу поблагодарить глав муниципалитетов, руководителей крестьянских и фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, что вы закупаете технику. Мы очень признательны «Росагролизингу», с которым мы очень плотно работаем. Я очень признателен нашим сельхозмашиностроителям. У нас неожиданно, но достаточно активно развивается сельхозмашиностроение, появляются изделия, которые вышли в серийное производство и ничем не уступают зарубежным образцам. Это тоже очень хорошее начинание. Эта площадка — Башкирского аграрного госуниверситета. Мы сегодня можем поблагодарить нашего уважаемого ректора Ильдара Исмагиловича, его коллектив. Они в этом году вошли в проект «Приоритет 2030». Я хотел каждого из вас сегодня ещё поблагодарить. Не так часто мы с аграриями встречаемся. Я просто всем хотел, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо за поддержку наших ребят на специальной военной операции. Не пересчитать, сколько техники туда отвезли, сколько стройматериалов, продуктов питания. Они это очень ценят, им это очень нужно. И за это вам от ребят низкий поклон. И вообще от всей республики вас благодарю за эту работу. Осенью, в День работника сельского хозяйства, мы ведущих механизаторов опять традиционно наградим и вручим автомобили «Нива». Всем желаю хорошей страды, хорошего урожая", — сказал Радий Хабиров.
Он также вручил государственные награды Башкортостана.