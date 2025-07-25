Вячеслав Федорищев возглавил наблюдательный совет общества «Знание» в Самаре

По словам директора самарского филиала просветительской организации Ольги Вороновой, еще в 2017 году в регионе проводилось несколько десятков лекций, а в 2024-м число выступлений выросло до тысячи. Они охватили более 35 тысяч слушателей. В планах — расширение аудитории. Речь идет о вовлечении школьников и их родителей, работающей молодежи, участников СВО и их семей, а также пожилых людей и госслужащих.