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Вячеслав Федорищев возглавил наблюдательный совет общества «Знание» в Самаре

Члены реготделения просветительской организации единогласно поддержали кандидатуру губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Состоялось заседание членов реготделения общества «Знание». Оно прошло на площадке Самарского университета им. С. П. Королева. На заседании избрали нового председателя наблюдательного совета общества в Самаре. Им стал губернатор Вячеслав Федорищев. Его заместителями будут вице-губернаторы Александр Фетисов и Антон Емельяненко.

По словам председателя реготделения общества «Знание» Владимира Богатырева, самарское отделение считается одним из самых лучших не только в ПФО, но и в стране. Однако еще есть над чем работать:

«В Самарской области живут более 3 млн человек, при этом в Общество в качестве его постоянных членов вступили пока немногие. Считаю, что просветительская деятельность должна привлекать куда больше энтузиастов».

По словам директора самарского филиала просветительской организации Ольги Вороновой, еще в 2017 году в регионе проводилось несколько десятков лекций, а в 2024-м число выступлений выросло до тысячи. Они охватили более 35 тысяч слушателей. В планах — расширение аудитории. Речь идет о вовлечении школьников и их родителей, работающей молодежи, участников СВО и их семей, а также пожилых людей и госслужащих.