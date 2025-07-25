Вячеслав Федорищев возглавил наблюдательный совет общества «Знание» в Самаре

Состоялось заседание членов реготделения общества «Знание». Оно прошло на площадке Самарского университета им. С. П. Королева. На заседании избрали нового председателя наблюдательного совета общества в Самаре. Им стал губернатор Вячеслав Федорищев. Его заместителями будут вице-губернаторы Александр Фетисов и Антон Емельяненко.
По словам председателя реготделения общества «Знание» Владимира Богатырева, самарское отделение считается одним из самых лучших не только в ПФО, но и в стране. Однако еще есть над чем работать:
«В Самарской области живут более 3 млн человек, при этом в Общество в качестве его постоянных членов вступили пока немногие. Считаю, что просветительская деятельность должна привлекать куда больше энтузиастов».
По словам директора самарского филиала просветительской организации Ольги Вороновой, еще в 2017 году в регионе проводилось несколько десятков лекций, а в 2024-м число выступлений выросло до тысячи. Они охватили более 35 тысяч слушателей. В планах — расширение аудитории. Речь идет о вовлечении школьников и их родителей, работающей молодежи, участников СВО и их семей, а также пожилых людей и госслужащих.