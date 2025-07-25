Глава правительства Литвы ушел в отпуск на фоне скандала

Палуцкас уточнил, что сформирует отчет о своей деятельности по требованию президента Литвы. Премьер подчеркнул, что не планирует увольняться, не получал предложений такого рода от лидера республики и до сих пор пользуется поддержкой представителей правящей социал-демократической партии.
Ранее Неуседа предъявил премьеру претензию из-за протекции, которую Палуцкас якобы оказал своим родственникам при получении в нацбанке льготного кредита. Президент Литвы потребовал, чтобы глава правительства предоставить ему информацию о своей помощи в бизнес-сделках членам семьи или подумал, стоит ли ему оставаться на посту руководителя кабмина.
В 2012 году действующий премьер-министр уже становился участником скандала с превышением должностных полномочий. Тогда он занимал пост вице-мэра Вильнюсса и был фигурантом дела о нарушениях при распределении контракта, связанного с услугами по уничтожению грызунов в муниципалитете.
В Telegram-канале «Новости в Литве» раскрыли подробности разгорающегося в настоящее время скандала с Палуцкасом. По данным медиа, компания Dankora, владельцем которой является Вирджиния Палуцкене — жена брата главы правительства, получила деньги от Евросоюза, направив долю суммы на закупки у фирмы Garnis, совладельцем которой является сам премьер.