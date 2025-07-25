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Глава правительства Литвы ушел в отпуск на фоне скандала

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас взял двухнедельный отпуск после получения претензий от президента республики Гитанаса Науседы. Глава страны потребовал объяснений из-за помощи Палуцкаса родственникам в оформлении банковского займа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава правительства заявил, что отправляется в отпуск, чтобы уделить внимание семье и заняться хобби — «позаботиться о пчелах и меде», пишут «Ведомости» со ссылкой на Delfi.

Палуцкас уточнил, что сформирует отчет о своей деятельности по требованию президента Литвы. Премьер подчеркнул, что не планирует увольняться, не получал предложений такого рода от лидера республики и до сих пор пользуется поддержкой представителей правящей социал-демократической партии.

Ранее Неуседа предъявил премьеру претензию из-за протекции, которую Палуцкас якобы оказал своим родственникам при получении в нацбанке льготного кредита. Президент Литвы потребовал, чтобы глава правительства предоставить ему информацию о своей помощи в бизнес-сделках членам семьи или подумал, стоит ли ему оставаться на посту руководителя кабмина.

В 2012 году действующий премьер-министр уже становился участником скандала с превышением должностных полномочий. Тогда он занимал пост вице-мэра Вильнюсса и был фигурантом дела о нарушениях при распределении контракта, связанного с услугами по уничтожению грызунов в муниципалитете.

В Telegram-канале «Новости в Литве» раскрыли подробности разгорающегося в настоящее время скандала с Палуцкасом. По данным медиа, компания Dankora, владельцем которой является Вирджиния Палуцкене — жена брата главы правительства, получила деньги от Евросоюза, направив долю суммы на закупки у фирмы Garnis, совладельцем которой является сам премьер.

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