Глава правительства Литвы ушел в отпуск на фоне скандала

В 2012 году действующий премьер-министр уже становился участником скандала с превышением должностных полномочий. Тогда он занимал пост вице-мэра Вильнюсса и был фигурантом дела о нарушениях при распределении контракта, связанного с услугами по уничтожению грызунов в муниципалитете.