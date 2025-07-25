На 1 июля уровень бедности в Узбекистане упал до 6,8%

На презентации было отмечено, что некоторые нормы в трудовой области создают сложности для предпринимателей, особенно для малого бизнеса. Среди других проблем — ограниченное использование цифровых технологий.
«Действующие правила также не мотивируют работодателей к открытому размещению вакансий, что приводит к искажению статистики и мешает точному анализу рынка труда и формированию актуальных направлений подготовки кадров», — отметили в пресс-службе главы государства.
Для решения проблем в этой сфере планируется трансформировать органы занятости из надзорных структур в партнерские, помогающие работодателям.
Планируется отменить штрафы за непредоставление информации о вакансиях и за отказ принимать направленных кандидатов. Мера поможет службам занятости точнее собирать данные и направлять людей на подходящую работу. В то же время решение о приеме остается за работодателем.
Для достижения этой цели будет запущена онлайн-платформа. В тестовом режиме она будет доступна в Ташкенте, затем во всех регионах.
Также вакансии, по которым не хватает специалистов, включат в приоритетные направления обучения. Для повышения качества профобразования планируют привлекать частные компании к работе Центров профнавыков, а некоторые из них сделают отраслевыми.
Поручено ввести трехуровневую систему профобразования. Планируется запустить бесплатные видеокурсы и дать работающим возможность пройти обучение или повысить квалификацию с помощью «профваучеров».