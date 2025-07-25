«Мы открыты»: в Татарстане заработал Штаб общественной поддержки Минниханова

В столице республики открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова. Здесь жители республики могут ознакомиться с информацией о кандидате, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия» на выборах Раиса РТ. Также через штаб можно внести свои предложения и задать интересующие вопросы.
«Мы открыты к звонкам, вопросам и личным приемам жителей республики. Волонтеры и сотрудники штаба готовы принять предложения. И мы уже ведем работу с предложениями, которые поступают в штаб», — цитирует ИА «Татар-информ» члена команды штаба Яну Сирюкову.
В штабе задействованы волонтеры, каждый день с 8 утра до 18 часов они готовы ответить на вопросы, обратившихся в штаб.
Расположился штаб в центре Казани по адресу: ул. Карла Маркса, 31/7. Открыта также горячая телефонная линия: 8 (939) 333−30−99. Информация об избирательной кампании и планах кандидата публикуется также на сайте штаб.онлайн.
Как сообщил сопредседатель штаба поддержки Дамир Нургалиев, команда штаба намерена побывать во всех муниципалитетах республики с проектом «Фестиваль добрососедства “Наш двор”.
«Наша задача — рассказать о достижениях, планах встретиться с жителями, чтобы получить предложения для их дальнейшей реализации», — сказал Нургалиев.
График проведения фестиваля в районах на ближайшие дни: 28 июля — Чистополь, 29 июля — в Алексеевске и Нурлате, 30 июля — в Болгаре и Аксубаево, 31 июля — в Базарных Матаках и Новошешминске.
Во время проведения мероприятия на площадках фестиваля будут работать пикетные палатки, где волонтеры будут раздавать агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России».
Кроме того, пикетные палатки будут открыты во всех районах столицы республики.
«На каждом пикете будет находиться по два волонтера. Наша задача — записать вопрос и передать в штаб, чтобы его постарались решить», — рассказал волонтер штаба Данил Аристов.
Выборы Раиса РТ пройдут 14 сентября. Кроме Рустам Минниханов, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия», политические партии выдвинули еще трех кандидатов: Хафиз Миргалимов (КПРФ), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Документы для регистрации в качестве кандидата на должность Раиса РТ в ЦИК Татарстана поступили 24 июля. Прием документов продлится до 30 июля.