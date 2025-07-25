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Граждане Молдовы, которые не успели узаконить пребывание в России, смогут урегулировать свое правовое положение до 2026 года: Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин

Что нужно знать гражданам Молдовы, работающим в России.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Молдовы, которые не успели узаконить пребывание в России, смогут урегулировать свое правовое положение до 2026 года. Такой указ, смягчающий требования, подписал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, возвращающиеся в РФ граждане Молдовы, которые пока не узаконили свое пребывание в соответствии с действующими правилами, «въезжающие в 1 октября 2025 года в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации, обратившись до 1 января 2026 года включительно в территориальный орган министерства внутренних дел».

Молдаване, которые въедут в страну в IV квартале 2025 года, смогут до 1 октября 2026 года работать без патента, если пройдут дактилоскопию и медосвидетельствование;

Они также смогут до 1 октября 2026 года в упрощенном порядке подать заявление на продление патента;

Приехавших в Россию в IV квартале граждан Молдовы не будут депортировать, если они не нарушают закон и не представляют угрозу национальной безопасности, сообщает Sputnik Молдова 2.0.

Напомним, что общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия молдаван России» ранее обратилась к Президенту Российской Федерации с просьбой о проведении миграционной амнистии.

Владимир Путин подписал в важный для граждан Молдовы Указ. Фото: соцсети.

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