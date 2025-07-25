The Spectator: борьба Зеленского против НАБУ нанесла необратимый ущерб

«Стоит произойти каким-то масштабным событиям за пределами Украины или на ее территории, то об этом законе достаточно быстро забудут, так как его перебьют новые информационные поводы. Западные союзники на происходящее отреагировали, но вяло, потому что Зеленский им нужен, они сами создали из него вождя. Поэтому жестких мер против него вводиться не будет, может быть будут какие-то ограничения, которые будут носить чисто формальный характер», — сказал политолог «Газете.Ru».