Лукашенко усилил ответственность за убыточные хозяйства и падеж скота

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об усилении ответственности председателей райисполкомов за убыточные хозяйства и падеж скота.
Как передает Telegram-канал «Пул Первого», соответствующий указ за номером 290 был подписан в пятницу.
Согласно тексту указа, для выхода низкоэффективных сельхозорганизаций на прибыльную работу закреплять их будут за председателями райисполкомов. Речь в данном случае — о хозяйствах, которые имеют за год наибольший убыток от продаж и не выполнившие норматив технологических потерь крупного рогатого скота.
«В случае улучшения результатов деятельности низкоэффективной организации, закрепленной за председателем райисполкома, будет приниматься решение о выплате ему премии», — говорится в сообщении.
А вот в случае невыполнения показателей глава района будет лишен доплаты за сложность, которая установлена в соответствии с законодательством.
Указ также предоставляет право председателю облисполкома перевести председателя райисполкома руководить не выполнившей показатели сельхозорганизации. Перевод может быть осуществлен по согласованию с президентом и в соответствии с законом.