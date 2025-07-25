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Лукашенко усилил ответственность за убыточные хозяйства и падеж скота

Указом предусмотрен ряд мер для глав районов, в которых есть низкоэффективные сельхозпредприятия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об усилении ответственности председателей райисполкомов за убыточные хозяйства и падеж скота.

Как передает Telegram-канал «Пул Первого», соответствующий указ за номером 290 был подписан в пятницу.

Согласно тексту указа, для выхода низкоэффективных сельхозорганизаций на прибыльную работу закреплять их будут за председателями райисполкомов. Речь в данном случае — о хозяйствах, которые имеют за год наибольший убыток от продаж и не выполнившие норматив технологических потерь крупного рогатого скота.

«В случае улучшения результатов деятельности низкоэффективной организации, закрепленной за председателем райисполкома, будет приниматься решение о выплате ему премии», — говорится в сообщении.

А вот в случае невыполнения показателей глава района будет лишен доплаты за сложность, которая установлена в соответствии с законодательством.

Указ также предоставляет право председателю облисполкома перевести председателя райисполкома руководить не выполнившей показатели сельхозорганизации. Перевод может быть осуществлен по согласованию с президентом и в соответствии с законом.

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