Лукашенко усилил ответственность за убыточные хозяйства и падеж скота

Согласно тексту указа, для выхода низкоэффективных сельхозорганизаций на прибыльную работу закреплять их будут за председателями райисполкомов. Речь в данном случае — о хозяйствах, которые имеют за год наибольший убыток от продаж и не выполнившие норматив технологических потерь крупного рогатого скота.