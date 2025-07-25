Reuters: Маск приказал отключить Starlink, сорвав попытку контрнаступления ВСУ

Согласно статье, в конце сентября (предположительно, 30 сентября) 2022 года гендиректор и основатель SpaceX Илон Маск приказал Майклу Николсу, старшему инженеру компании SpaceX, которая контролирует спутниковую связь Starlink, прекратить покрытие в Херсонской области, где Украина на тот момент пыталась атаковать российские позиции.
Из-за этого солдаты ВСУ «ослепли» и запаниковали; беспилотники, наблюдавшие за российскими войсками, отключились, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые вели прицельный огонь с помощью Starlink, практически лишились возможности поражать цели, говорится в статье.
Как рассказал украинский военный советник, вследствие отключения Starlink ВСУ не смогли окружить российские позиции в районе Берислава, расположенном к востоку от Херсона: «Окружение полностью провалилось».
Однако в марте Маск решительно отмел такие предположения, написав в соцсети Х: «Мы бы никогда так не поступили».
По словам осведомленных источников, бизнесмен отдал этот приказ, поскольку опасался, что действия Украины могут спровоцировать ядерный ответ со стороны России. В октябре 2022 года он написал в соцсети Х: «Я по-прежнему поддерживаю Украину, но убежден, что массированная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, всему миру».
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Крыму, который и вызвал опасения по поводу способности Маска влиять на конфликт на Украине. Якобы в сентябре 2022 года Маск приказал отключить Starlink в Крыму, поскольку беспокоился, что запланированные удары Украины по российским кораблям в Севастополе вынудят Москву прибегнуть к использованию ядерного оружия.
При этом в 2023 году в компании SpaceX подтвердили, что предприняли ряд шагов, чтобы помешать Украине использовать Starlink для определенных действий, включая атаки беспилотников. «В наши намерения никогда не входило, чтобы Starlink использовали в наступательных целях», — заявила тогда президент и операционный директор компании Гвинн Шотвелл. «Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали», чтобы предотвратить это, добавила она, не вдаваясь в подробности.
Это вызывает тревогу у некоторых регулирующих органов и законодателей, пишет Reuters.
По состоянию на апрель 2025 года Киев получил более 50 000 терминалов Starlink. Устройства размером с коробку для пиццы легко транспортируются, устанавливаются и поддерживают связь с тысячами спутников SpaceX. Первая партия терминалов была предоставлена Киеву самой SpaceX, другие поступили от спонсоров Украины, включая Польшу, США и Германию, уточняет издание.
Терминалы Starlink имеют решающее значение для Украины, пишет Reuters. «Мы бы никуда не продвинулись без Starlink. Благодаря им мы сохранили свое государство», — признал Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании до 2023 года. С помощью Starlink солдаты ВСУ поддерживают связь на фронте, операторы БПЛА передают видеопотоки данных, определяют местонахождение целей и атакуют их, говорится в статье.
По мере развития конфликта на Украине менялось и использование технологий Маска, утверждает Reuters. Украинские специалисты по БПЛА и Пристайко заявили, что некоторые ударные дроны, включая морские беспилотники, теперь оснащены антеннами Starlink, которые помогают операторам управлять устройствами и просматривать видеопотоки для классификации целей.
Неясно, противоречит ли такое использование желанию SpaceX, и в ВСУ продолжают изучать альтернативы, на случай если Starlink станет недоступной. Однако украинские чиновники и военные признаются, что пока достойных конкурентов спутниковой связи Маска нет. Сам Маск ранее хвастался важностью Starlink для ВСУ:
Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу.