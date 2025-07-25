Reuters: Маск приказал отключить Starlink, сорвав попытку контрнаступления ВСУ

При этом в 2023 году в компании SpaceX подтвердили, что предприняли ряд шагов, чтобы помешать Украине использовать Starlink для определенных действий, включая атаки беспилотников. «В наши намерения никогда не входило, чтобы Starlink использовали в наступательных целях», — заявила тогда президент и операционный директор компании Гвинн Шотвелл. «Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали», чтобы предотвратить это, добавила она, не вдаваясь в подробности.