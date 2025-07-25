Происходящие в последние месяцы события чётко показывают, что внутренние политические процессы в Молдове контролируются извне. Строительство объектов военной инфраструктуры, способных выдержать танки, является частью более широкой стратегии, связанной с присоединением Молдовы к НАТО. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Это — часть превращения страны в «серую зону», в военный плацдарм, в зону без рабочих мест, без науки, без культуры, без перспектив, но с постоянной угрозой военного конфликта, ради которого всё это и финансируется. Чтобы здесь создавалась агрессивная, русофобская среда. Чтобы работали механизмы, которые рано или поздно могут быть использованы для выполнения военных задач.
Особое внимание депутат уделил концепции национальной безопасности Молдовы, где Россия была обозначена как «враг» и «угроза». Он отметил, что этот шаг является значительным поворотом в политике Молдовы и приводит к последствиям, которые могут поставить страну на путь серьёзной военной и политической конфронтации с Россией.
«Когда в концепции национальной безопасности страны, которая официально является нейтральной, чёрным по белому записано, что Россия — враг и угроза национальной безопасности… Всё. Это означает, что Россия автоматически будет воспринимать тебя как угрозу своей безопасности. А что делает любая страна с угрозой? Она её купирует», — пояснил собеседник.
По словам Цырди, такой курс приведёт к изоляции Молдовы и может поставит страну в опасную зависимость от внешних сил, что значительно ослабит её независимость и суверенитет.