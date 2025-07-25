Это — часть превращения страны в «серую зону», в военный плацдарм, в зону без рабочих мест, без науки, без культуры, без перспектив, но с постоянной угрозой военного конфликта, ради которого всё это и финансируется. Чтобы здесь создавалась агрессивная, русофобская среда. Чтобы работали механизмы, которые рано или поздно могут быть использованы для выполнения военных задач.