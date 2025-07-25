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Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов в Беларуси

Александр Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов. О подписании соответствующего указа вечером в пятницу, 25 июля 2025 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Указ «Об усилении ответственности председателей райисполкомов» определяет подходы для повышения результативности работы низкоэффективных сельхозорганизаций. Для того, чтобы названные субъекты хозяйствования имели возможность выхода на рентабельную и прибыльную работу, за председателями райисполкомов будет закреплено по одной убыточной сельхозорганизации.

Это хозяйства, которые имеют наибольший убыток от реализации продукции, товаров и не обеспечили выполнение норматива потерь крупного рогатого скота за отчетный год. Если такое, закрепленное за главой райисполкома предприятие, сможет улучшить результаты и показатели своей работы, то председателю райисполкома будет выплачиваться премия.

Помимо этого, подписанный Лукашенко указ позволит председателю облисполкома по согласованию с президентом и перевести председателя райисполкома на должность руководителя закрепленной за ним организации, не обеспечившей выполнение показателей.

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