Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов в Беларуси

Президент Александр Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов. О подписании соответствующего указа вечером в пятницу, 25 июля 2025 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Указ «Об усилении ответственности председателей райисполкомов» определяет подходы для повышения результативности работы низкоэффективных сельхозорганизаций. Для того, чтобы названные субъекты хозяйствования имели возможность выхода на рентабельную и прибыльную работу, за председателями райисполкомов будет закреплено по одной убыточной сельхозорганизации.
Это хозяйства, которые имеют наибольший убыток от реализации продукции, товаров и не обеспечили выполнение норматива потерь крупного рогатого скота за отчетный год. Если такое, закрепленное за главой райисполкома предприятие, сможет улучшить результаты и показатели своей работы, то председателю райисполкома будет выплачиваться премия.
Помимо этого, подписанный Лукашенко указ позволит председателю облисполкома по согласованию с президентом и перевести председателя райисполкома на должность руководителя закрепленной за ним организации, не обеспечившей выполнение показателей.
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