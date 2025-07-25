Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов в Беларуси

Это хозяйства, которые имеют наибольший убыток от реализации продукции, товаров и не обеспечили выполнение норматива потерь крупного рогатого скота за отчетный год. Если такое, закрепленное за главой райисполкома предприятие, сможет улучшить результаты и показатели своей работы, то председателю райисполкома будет выплачиваться премия.