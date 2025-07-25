Лукашенко решил, когда главам районов снимут доплату за сложность, напряженность и интенсивность труда

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил, когда главам районов снимут доплату за сложность и напряженность. Соответствующие нормативы и механизмы содержатся в указе главы государства, который, как информирует телеграм-канал «Пул Первого», был подписан в пятницу, 25 июля 2025 года.
Указ определяет, что за каждым председателем райисполкома будет закреплено по одной низкоэффективной сельхозорганизации. Если через некоторое время результаты ее работы улучшаться, то главе района будет начислена премия.
«За невыполнение показателей не будет осуществляться доплата за сложность, напряженность и интенсивность труда, установленная в соответствии с законодательством», — отмечает названный выше источник.
Также, как мы писали ранее, не справившегося главу района могут перевести на должность руководителя данного проблемного сельхозпредприятия для дальнейшей оптимизации его работы, повышения ее рентабельности и прибыльности.
Ранее мы писали о том, что стало известно, что именно подготовила для белорусов небесная канцелярия в последнюю неделю июля-2025 (тут про это).