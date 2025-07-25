Токсичный лидер: «Поведение президента Молдовы Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным» — зарубежные СМИ

Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская онлайн-газета Affaritaliani.
По мнению автора статьи Маттео Кастаньи, молдавский лидер воплощает образ «еще одного маленького европейского диктатора». Брюссель может простить излишнюю политическую импульсивность, но не может терпеть отказ от демократических ценностей.
Публикация также утверждает, что она демонстрирует поведение, недостойное европейского политика.
«Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины», — пишет издание со ссылкой на источники в окружении Санду.
Сообщается, что Санду, несмотря на хрупкое телосложение, часто проявляет ничем не спровоцированную агрессию по отношению к сотрудникам. Она может истерично кричать, обвиняя подчиненного в некомпетентности, а затем швырнуть в него тяжелую хрустальную вазу, утверждается в статье.
«С точки зрения ЕС, такой токсичный лидер, безусловно, не может считаться надежным партнером», добавляет издание.
Источник: РИА Новости.
Итальянская онлайн-газета Affaritaliani о Майе Санду. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Итальянская онлайн-газета Affaritaliani о Майе Санду. Фото: соцсети.
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