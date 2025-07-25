Кличко решили посадить: в чем обвиняют мэра Киева и кто за этим стоит

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что власти страны намерены возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. В чем его обвиняют и кто может за этим стоять, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Скороход рассказала, что Кличко за последние годы «обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти, попытках давления, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям».
По словам собеседника «ВМ», политолога Сергея Маркелова, таким образом Владимир Зеленский делает «профилактику ситуации» из-за выборов нового президента Украины, которые неизбежно наступят.
— На сегодняшний день решения по его поводу нет, поэтому нет и конкурентов. Зеленский понимает — для того, чтобы западные партнеры решили сделать ставку на него, ему нужно максимально «спрограммировать» это решение. Известно, что у Кличко есть сильные западные лоббисты. Поэтому он может стать таким «чертом из табакерки» с немецкой и бельгийской поддержкой. А у Зеленского пока проблемы в этой сфере, — объяснил эксперт.
Политолог уверен: Зеленский все делает для того, чтобы снизить соблазн Запада «сделать ставку» на Виталия Кличко, или других политических оппонентов — Петра Порошенко или Юлию Тимошенко — при принятии решения в сценарии выборов.
— Не важно, на кого — там рассматриваются разные варианты. Поэтому фундаментально верно, что Зеленский по сути устраняет конкуренцию. Он рассчитывает, что Запад вновь «сыграет в него» в послевоенном режиме. Естественно, нужно, чтобы у Запада не было разнообразия в выборе, — подчеркнул Маркелов.
У Кличко есть серьезная европейская поддержка, у него есть деньги, и Зеленский это понимает, заверил политолог.
— С точки зрения политической конфигурации президентской кампании Кличко является достойным кандидатом. Тем более что мы видим по европейским выборам, что мэры столиц — серьезные, обязательные игроки в президентских выборах, — считает Маркелов.
А Зеленский понимает, что его шанс ушел, уверен политолог.
— Он знает, что при таких выборах, если будет у западных кураторов будет много кандидатур, он может в этот список попросту не попасть. Потому что есть более «чистые» кандидатуры, сильнее политически и более сговорчивые, а он уже много чего негативного наделал, в том числе и в отношении западных партнеров, — заключил политолог.
На Украине между тем продолжаются массовые протесты против политики Владимира Зеленского, связанной с ограничением независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). На одной из последних акций появились плакаты с лозунгами против Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.