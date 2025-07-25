Кличко решили посадить: в чем обвиняют мэра Киева и кто за этим стоит

— На сегодняшний день решения по его поводу нет, поэтому нет и конкурентов. Зеленский понимает — для того, чтобы западные партнеры решили сделать ставку на него, ему нужно максимально «спрограммировать» это решение. Известно, что у Кличко есть сильные западные лоббисты. Поэтому он может стать таким «чертом из табакерки» с немецкой и бельгийской поддержкой. А у Зеленского пока проблемы в этой сфере, — объяснил эксперт.