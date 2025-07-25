Иран заявил «евротройке» о своем праве обогащать уран на своей территории

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранская сторона в ходе переговоров в пятницу, 25 июля, с представителями «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение урана только на территории исламской республики. Об этом сообщил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, информирует РИА Новости.
Иран и три европейские страны провели переговоры по вопросу ядерной программы в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта.
«Мы обсудили наше право в соответствии с ДНЯО (договором о нераспространении ядерного оружия. — Прим. БЕЛТА), включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране», — сказал Тахт-Раванчи.
Заместитель главы МИД отметил, что иранская переговорная группа затронула также вопрос о снятии с Тегерана санкций. По его словам, иранская сторона выразила представителям трех европейских стран свой решительный протест в отношении возможности возобновления европейских рестрикций.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Позже Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который вступил в силу 24 июня. -0-