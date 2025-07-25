Придворные журналисты шокированы — как Плахотнюк смог получить румынские документы, если Молдова объявила его в розыск: Может, вы лгали и про кристальную честность правящего режима?

Поразительная по бессовестности попытка прикинуться шлангом. А те из нас, кто находится за пределами ЕС и НАТО, кто слушал ваши грантовые бредни про верховенство права и всё такое внутри ЕС и НАТО — они, пожалуй, должны задаться вопросом, что, может, вы лгали и про кристальную честность режима Санду внутри Молдовы? Ну, раз уж ваши грантодатели оказались, мягко говоря, бандитами.