Придворные журналисты шокированы — как Плахотнюк смог получить румынские документы, если Молдова объявила его в розыск: Может, вы лгали и про кристальную честность правящего режима?

Придворные журналисты Майи Санду, подрабатывающие сливными бачками, риторически спрашивают — как это Плахотнюк получил в 2020 году официальные румынские документы, если в 2019-м году Кишинёв запросил Бухарест на предмет объявления олигарха в розыск.
И самое поразительное тут — это присказка:
Как олигарх получил в 2020 году румынские документы, если в 2019-м году Кишинёв запросил Бухарест на предмет объявления его в розыск. Фото: соцсети.
Поразительная по бессовестности попытка прикинуться шлангом. А те из нас, кто находится за пределами ЕС и НАТО, кто слушал ваши грантовые бредни про верховенство права и всё такое внутри ЕС и НАТО — они, пожалуй, должны задаться вопросом, что, может, вы лгали и про кристальную честность режима Санду внутри Молдовы? Ну, раз уж ваши грантодатели оказались, мягко говоря, бандитами.
Но вы копайте дальше и докопайтесь, кто тогда был в Бухаресте при власти и кто сейчас. И обнаружите много сходства. Хотя тут очевидна попытка отвести внимание от кое-кого в Кишинэу в пользу некоего коллективного Букурешть.
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