Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Придворные журналисты шокированы — как Плахотнюк смог получить румынские документы, если Молдова объявила его в розыск: Может, вы лгали и про кристальную честность правящего режима?

Но вы копайте дальше и докопайтесь, кто тогда был в Бухаресте при власти и кто сейчас, и обнаружите много сходства.

Источник: Комсомольская правда

Придворные журналисты Майи Санду, подрабатывающие сливными бачками, риторически спрашивают — как это Плахотнюк получил в 2020 году официальные румынские документы, если в 2019-м году Кишинёв запросил Бухарест на предмет объявления олигарха в розыск.

И самое поразительное тут — это присказка:

«Те из нас, кто находится за пределами ЕС и НАТО, считали, что в ЕС и НАТО вопросы национальной безопасности стоят выше любого бандитизма. Ошибались ли?».

Как олигарх получил в 2020 году румынские документы, если в 2019-м году Кишинёв запросил Бухарест на предмет объявления его в розыск. Фото: соцсети.

Поразительная по бессовестности попытка прикинуться шлангом. А те из нас, кто находится за пределами ЕС и НАТО, кто слушал ваши грантовые бредни про верховенство права и всё такое внутри ЕС и НАТО — они, пожалуй, должны задаться вопросом, что, может, вы лгали и про кристальную честность режима Санду внутри Молдовы? Ну, раз уж ваши грантодатели оказались, мягко говоря, бандитами.

Но вы копайте дальше и докопайтесь, кто тогда был в Бухаресте при власти и кто сейчас. И обнаружите много сходства. Хотя тут очевидна попытка отвести внимание от кое-кого в Кишинэу в пользу некоего коллективного Букурешть.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Собачье сердце: Как себя чувствует щенок, которому человек, отсидевший за убийство, отрезал все лапки и хвост — история о жестокости и милосердии, от которой плачут даже мужчины.

Об этом корреспонденту «КП» в Молдове рассказывает его новая хозяйка и мама Инна Сырбу (далее…).

Поезд Боли: Министр инфраструктуры на полном серьёзе заявил, что аэропорт Кишинева будет связан железнодорожной линией с центром столицы.

Вместо того, чтобы решать насущные проблемы граждан, наши ПАСовские министры и депутаты спешат потратить 8,5 млн евро (далее…).

Муж Анастасии Никиты, идущей по спискам ПАС в парламент Молдовы, был фигурантом уголовного дела в Италии: После драки в больницу попало 4 человека, а женщина и вовсе осталась без зубов.

Спортсмен утверждает, что это был случай самообороны (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше