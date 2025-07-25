Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбайн подорвался на мине в курском приграничье: ранен водитель

Работающий в поле комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района Курской области.

Работающий в поле комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района Курской области. Об этом 25 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, 36-летний водитель сельскохозяйственной техники получил повреждения — ему диагностировали ранение головы. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.

Александр Хинштейн призвал жителей Курской области соблюдать безопасность, отметив, что в приграничных районах еще небезопасно.

Также стало известно, что ВСУ с помощью дрона ударили по автозаправочной станции в Рыльском районе Курской области. Загорелись топливораздаточные колонки. Пострадали три человека.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше