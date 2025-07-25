Комбайн подорвался на мине в курском приграничье: ранен водитель

Работающий в поле комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района Курской области. Об этом 25 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
По словам главы региона, 36-летний водитель сельскохозяйственной техники получил повреждения — ему диагностировали ранение головы. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.
Александр Хинштейн призвал жителей Курской области соблюдать безопасность, отметив, что в приграничных районах еще небезопасно.
Также стало известно, что ВСУ с помощью дрона ударили по автозаправочной станции в Рыльском районе Курской области. Загорелись топливораздаточные колонки. Пострадали три человека.