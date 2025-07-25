Военный эксперт призвал сохранить авианосец «Адмирал Кузнецов»

«У нас есть палубная авиация. У нас есть летчики, которые являются элитой морской авиации, палубники. Я считаю, что никто не отменял, несмотря на все беспилотники, авианесущие корабли. Нужно крейсер выводить на воду и строить новый несущий корабль», — отметил Дандыкин.