Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт призвал сохранить авианосец «Адмирал Кузнецов»

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно восстановить.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«У нас есть палубная авиация. У нас есть летчики, которые являются элитой морской авиации, палубники. Я считаю, что никто не отменял, несмотря на все беспилотники, авианесущие корабли. Нужно крейсер выводить на воду и строить новый несущий корабль», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, спешить с утилизацией не стоит.

Нужно восстановить, вывести [на воду] и работать. Потом уже построить другой корабль и работать [на нем]. Мы — великая морская держава. Будем исходить из этого.

Василий Дандыкин
военный эксперт капитан первого ранга запаса (цитата по «Ленте.ру»)

Ранее глава совета директоров ОСК Андрей Костин назвал ремонт «Адмирала Кузнецова» бессмысленным и допустил его продажу или утилизацию. На этом фоне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил, в случае списания крейсера, назвать следующую атомную подводную лодку в честь военно-морского деятеля.

Узнать больше по теме
Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше