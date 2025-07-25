Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил вероятность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Эта встреча состоится, однако она должна была пройти еще три месяца назад», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время, по информации пресс-пула Белого дома, Трамп допустил, что встреча лидеров может состояться «через два-три месяца». Официальные стенограммы бесед президента США с представителями прессы администрация США, как правило, не публикует.
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом, чтобы обсудить перспективу их встречи в Стамбуле.