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Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

По мнению главы США, такая встреча должна была пройти еще три месяца назад.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил вероятность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Эта встреча состоится, однако она должна была пройти еще три месяца назад», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, по информации пресс-пула Белого дома, Трамп допустил, что встреча лидеров может состояться «через два-три месяца». Официальные стенограммы бесед президента США с представителями прессы администрация США, как правило, не публикует.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом, чтобы обсудить перспективу их встречи в Стамбуле.

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