Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ожидал, что заседание Совета Безопасности, инициированное западными странами, будет посвящено ситуации с политическими заключёнными на Украине. Н, по его словам, эта тема была проигнорирована.
Полянский зачитал список лиц, которых Москва считает жертвами политических репрессий при власти Владимира Зеленского. Он также обвинил украинские военкоматы в похищениях людей и применении жёстких методов принудительной мобилизации. «Этот правовой беспредел остаётся без внимания европейских и американских правозащитников», — подчеркнул дипломат.
По его словам, недовольство украинцев действиями территориальных центров комплектации (ТЦК) достигло такого уровня, что граждане передают их координаты российским военным. Полянский также выразил благодарность Венгрии за её позицию, отметив, что Будапешт, в отличие от других стран ЕС, открыто критикует нарушения прав на Украине.
Дипломат подчеркнул, что Россия продолжает выполнять свои задачи в условиях «войны, навязанной Западом». Москва, по его словам, действует в рамках необходимой обороны, несмотря на давление со стороны западных стран.