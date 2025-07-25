По его словам, недовольство украинцев действиями территориальных центров комплектации (ТЦК) достигло такого уровня, что граждане передают их координаты российским военным. Полянский также выразил благодарность Венгрии за её позицию, отметив, что Будапешт, в отличие от других стран ЕС, открыто критикует нарушения прав на Украине.