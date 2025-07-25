В США рассказали, при каком условии Трамп заставит Киев пойти на уступки Москвы

Президент США Дональд Трамп может довольно жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной поддержки и вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться с условиями России по перемирию. Об этом пишет The American Conservative.
«Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой. Он все же может подтолкнуть Зеленского к принятию условий России для проведения переговоров», — указано в статье.
Как сообщает газета, Трампа, судя по всему, не особо заботит ситуация с ограничениями антикоррупционных структур на Украине. Вдобавок, его приближенные люди ненавидят Зеленского и считают, что Штатам стоит перестать заниматься разрешением украинского кризиса.
К слову, на днях Дональд Трамп негативно высказывался в сторону руководства Украины по поводу сомнительной траты финансовой американской помощи. По его мнению, Киев может использовать выделенные ранее США средства не по назначению.