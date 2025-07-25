Опрос показал, сколько американцев верят словам Трампа

Из результатов опроса, проведенного организацией Emerson College Polling, следует, что свыше 40% американцев не считают информацию, озвучиваемую президентом США Дональдом Трампом, заслуживающей доверия.
42,3% респондентов, согласно итогам опроса, совсем не доверяют словам хозяина Белого дома, еще 10,6% доверяют лишь в малой степени.
Около четверти — 26% — респондентов считают информацию, предоставляемую Трампом, очень надежной. Еще 21% — надежной, но в меньшей степени.
Деятельность Трампа, согласно результатам, отрицательно оценивают 46,8% американцев, а положительно чуть поменьше — 45,7%.
Опрос проводился в начале этой недели среди 1400 американских избирателей.
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