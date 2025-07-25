Военный эксперт оценил запасы советских РСЗО у Камбоджи и Таиланда

«Обычно их закупали для демонстрации силы, и они были в пределах 10, максимум 20 экземпляров. Это должно было, во-первых, пристегнуть руководство Камбоджи к политике бывшего Советского Союза, а во-вторых, всем показать, что они вооружены современной техникой. Думаю, у Таиланда что-то похожее есть, потому что мы торговали тогда со всеми более-менее государствами, которые освобождались от колониальных сил», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» советского производства в ходе ударов по территории Таиланда.
Обострение отношений между двумя странами Юго-Восточной Азии произошло 23 июля, когда на мине на границе подорвались тайские военнослужащие. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации конфликта, отозвал своего посла и закрыл все пограничные участки. Уже в ночь на 24 июля между странами начались боевые действия с применением тяжелой артиллерии и авиации. Также сообщалось о танковых столкновениях и ракетных ударах.