Военный эксперт оценил запасы советских РСЗО у Камбоджи и Таиланда

«Обычно их закупали для демонстрации силы, и они были в пределах 10, максимум 20 экземпляров. Это должно было, во-первых, пристегнуть руководство Камбоджи к политике бывшего Советского Союза, а во-вторых, всем показать, что они вооружены современной техникой. Думаю, у Таиланда что-то похожее есть, потому что мы торговали тогда со всеми более-менее государствами, которые освобождались от колониальных сил», — пояснил эксперт.